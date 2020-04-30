В Эстонии завершена реставрация памятника "Бронзовый солдат"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Эстонии на столичном Военном кладбище завершена реставрация памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, известного в народе как "Бронзовый солдат".

В четверг на церемонии открытия после ремонта монумента цветы к памятнику возложили российские дипломаты во главе с посолом РФ в Эстонии Александром Петровым.

Завершен также первый этап работ по восстановлению 50 надгробий с именами бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Работы были осуществлены по заказу посольства России.

С 1944 по 1992 гг. на Военном кладбище было захоронено около 1200 советских солдат и моряков. Работа по приведению в порядок всех остальных надгробий будет продолжена.

"Реставрация монумента Воину-освободителю завершена. Это наша прямая обязанность - защищать память о воинах", - сказал журналистам посол РФ в Эстонии Александр Петров.

Памятник был изначально установлен воздвигнут 22 сентября 1947 года на холме Тынисмяги близ центра голода.

Мемориальная композиция, созданная скульптором Энном Роосом и архитектором Арнольдом Аласом, состоит из двухметровой фигуры советского воина, склонившего голову в знак скорби, и стены, на которой были установлены таблички с именами погибших при освобождении города и изображён орден Отечественной войны. Существует версия, что прототипом солдата послужил эстонский красноармеец Велло Раянгу.

В ночь с 26 на 27 апреля 2007 года по приказу правительства памятник был перенесен на Воинское кладбище. Перезахоронены были и останки 12 советских солдат из Братской могилы, располагавшейся близ монумента.

Эти действия были восприняты русскоязычным населением как глумление над памятью павших и привели к волнениям, которые переросли в массовые беспорядки. В ходе волнений было задержано около 1,2 тыс. человек, ранено около 50 человек. Был убит гражданин РФ Дмитрий Ганин.

Бронзовый солдат был традиционно центром памятных мероприятий Дня победы. Ежегодно у здесь 9 мая цветы и венки к основанию монумента возлагали тысячи жителей Таллина и его гостей. Однако в этом году в связи с пандемией коронавируса власти города призвали ветеранов и жителей отложить посещение памятника.