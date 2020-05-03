У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Восточно-Китайского моря в 154 км западнее города Сацумасендай (остров Кюсю, префектура Кагосима), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 15:54 по Москве в воскресенье землетрясения имел координаты 31.34 градуса северной широты и 128.76 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".