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Меркель призвала настраиваться на "долгий" период пандемии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости готовиться к длительному периоду пандемии коронавируса.

"Мы живем не в финальную фазу пандемии, а все еще в начальную. Нам еще долго придется жить с этим вирусом", - сказала она, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге в четверг.

По ее словам, ситуация в настоящее время "обманчива" и следует относиться к ней с особой осторожностью, в том числе соблюдать общественные ограничения.

"Эта пандемия - это демократический вызов, потому что она ограничивает именно то, что является нашими жизненными правами и потребностями", - указала канцлер.

В Германии с 22 марта действуют существенные ограничения в общественной жизни, в настоящее время их постепенно смягчают.

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Мумбаи, Индия
Германия Ангела Меркель коронавирус

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