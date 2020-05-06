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Супруга Зеленского решила выяснить, какие барьеры мешают жить украинцам

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Супруга президента Украины Елена Зеленская инициировала проект "Большой разговор о безбарьерности", партнерами выступили Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики Украины.

По словам Зеленской, цель проекта - понять, с какими именно барьерами чаще всего сталкиваются украинцы.

Для этого на сайте bf.gov.ua стартовал всеукраинский онлайн-опрос, который продлится два месяца. Опросник содержит семь важных вопросов, касающихся физических и психологических барьеров, а также барьеров, связанных с культурными и возрастными особенностями. Ответы украинцев помогут определить, какие именно барьеры они считают самыми большими, а в дальнейшем - разработать план действий для их устранения.

Украина

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