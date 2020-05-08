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В МИД РФ заявили о недоумении из-за аннулирования КС Молдавии кредитного договора с Россией

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Москве выразили сожаление в связи с решением Конституционного суда Молдавии, фактически аннулировавшим Соглашение о предоставлении Россией Молдавии кредита на 200 млн евро.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление", - заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Его ответ на вопрос СМИ размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства в пятницу.

"Недоумение - потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - пояснил замминистра.

А сожаление, по его словам, "вызывает политизированное отношение к российскому кредиту".

Руденко предложил "справедливости ради" сравнить условия займов, которые Кишинев получает от России и других стран и организаций.

"Наше желание помочь близкой нам Молдавии является искренним, особенно когда она переживает экономические трудности, которые усугубились ситуацией с коронавирусом. Очень жаль, что в этой стране находятся политики, которые - вероятно, не без подсказки извне - ставят собственные политические амбиции выше реальных потребностей молдавских граждан", - добавил он.

В четверг вечером Конституционный суд Молдавии аннулировал Соглашение о предоставлении Россией Молдавии кредита на 200 млн евро.

Президент Молдавии Игорь Додон подверг это решение критике. "Решение Конституционного суда о приостановлении финансовой помощи, которую Республика Молдова должна была получить от Российской Федерации, - это сильный удар по миллионам молдаван, которые ожидали помощи от этих денег. Оппозиционные партии вместе с олигархическими силами, которые оспорили в КС эту финансовую помощь, добились сегодня циничного решения, направленного против собственных граждан в попытке оставить их без денег, не позволить государству помочь им", - написал Додон в фейсбуке через несколько минут после объявления решения суда.

Молдавия РФ

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