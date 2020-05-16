Президент Сербии ввел патрули в общину, где расположены лагеря мигрантов

Александр Вучич заявил, что мигранты совершают мелкие кражи на фоне смягчения ограничений по COVID-19

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Военная полиция и армия по распоряжению президента Сербии Александра Вучича выведены на патрулирование расположенной на границе с Хорватией сербской общины Шид (автономный край Воеводина), где расположены три лагеря мигрантов, сообщает в субботу сербский телерадиоканал РТС.

По его данным, в лагерях "Адашевац", "Принциповац" и "Шид" размещены около 1,5 тыс. мигрантов из Сирии, Афганистана и Пакистана, которые намереваются перебраться на территорию ЕС.

"Я не могу сказать, что происходит нечто страшное, но есть мелкие кражи и покушения на имущество. Начались летние работы, и люди не чувствуют себя защищенными. Мы не можем ввести в отношении мигрантов запрет на передвижение, но мы должны гарантировать мир и безопасность нашим гражданам, что мы и делаем", - заявил Вучич, комментируя журналистам складывающуюся ситуацию.

По его словам, после того, как в Сербии начали ослаблять строгие меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, мигранты начали выходить за пределы лагерей и совершать правонарушения в отношении местных жителей.