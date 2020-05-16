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Запуск на орбиту беспилотного шаттла ВВС США перенесли из-за непогоды

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями в районе космодрома на сутки перенесен планировавшийся в субботу запуск ракеты-носителя Atlas V с беспилотным кораблем многоразового использования X-37B Космического командования ВВС США, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

По ее данным, следующая попытка будет предпринята через 24 часа, в воскресенье в 9:14 (по времени Восточного побережья США, 16:14 по Москве).

Причиной переноса запуска стали сильный приземный ветер, проливной дождь и кучевые облака. Погодные условия всего лишь на 10% благоприятствовали для проведения запуска в субботу.

Старт челнока с помощью ракеты-носителя Atlas V компании ULA, первая ступень которой оснащена российским двигателем РД-180, планировалось осуществить с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Для запуска было выделено два временных окна, но в обоих случаях он за несколько минут отменялся.

По данным из неофициальных источников, запуск шаттла предназначен для обкатки технологий перспективного перехватчика, способного инспектировать чужие космические спутники и при необходимости уничтожать их.

Космолет может быстро менять орбиты и маневрировать, доставлять на орбиту и возвращать на Землю небольшие грузы.

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