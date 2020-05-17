Что произошло за день: воскресенье, 17 мая

В России вирус остановлен и в страну возвращаются спортсмены, в Израиле умер посол КНР

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Второй день подряд суточный прирост случаев COVID-19 в РФ не превысил 10 тыс. человек, он составил 9709 человек (3,6%). Роспотребнадзор объявил об остановке роста заболеваемости COVID-19 в стране и констатировал, что стабилизация фиксируется по всей стране. Количество погибших от вируса за все время в РФ выросло до 2631. Как вновь подчеркнула Татьяна Голикова, власти страны не скрывают информации по поводу числа жертв.

- Тест на антитела к коронавирусу в ближайшие недели сможет сдать каждый москвич. По словам Сергея Собянина, уже через 2-3 недели любой житель столицы должен иметь возможность записаться и сдать анализ.

- В Подмосковье с 18 мая возобновится работа промышленных предприятий и строительство. Но непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в дистанционном формате.

- Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома. По неофициальной информации, 57-летний Ду Вэй, который ранее представлял Китай на Украине, скончался во сне от естественных причин.

- В десятке богатейших людей Великобритании остался только один россиянин. Алишер Усманов поднялся с 8-го места на 7-е (11,68 млрд фунтов/$14,14 млрд), а Роман Абрамович и Михаил Фридман из Топ-10 рейтинга The Sunday Times вылетели.

- Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию. Приехать в РФ смогут легионеры, у которых есть "действующий трудовой договор с российской спортивной организацией". Всем им придется отсидеть двухнедельный карантин.

- В Латвии нашли исчезнувший дрон. Беспилотник, из-за которого в начале мая было закрыто воздушное пространство аэропорта "Рига", обнаружили в лесу.