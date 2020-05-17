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В Подмосковье с 18 мая возобновится работа промышленных предприятий и строительство

В Подмосковье с 18 мая возобновится работа промышленных предприятий и строительство
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Московской области с понедельника возобновляется работа промышленных предприятий, а также строительство и работа на объектах жилищно-коммунального хозяйства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"С завтрашнего дня экономика может и должна сделать шаг вперед. Начнут работать промышленные предприятия, мы снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ", - написал он на своей странице "ВКонтакте" в воскресенье.

Решение основано на анализе трех показателей: коэффициента распространения инфекции, наличии свободного коечного фонда (не менее 50%) и количества проведенных тестов.

Коэффициент распространения инфекции должен быть меньше 1, в регионе он составляет сейчас 0,9. В больницах Подмосковья свободны 65% коек. Тестирований должно быть не менее 90 на 100 тысяч населения, в области выполняется тестов.

Условием для возобновления работы для предприятий станет соблюдение санитарных норм.

Ранее сообщалось, в Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, был продлен до 31 мая включительно.

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В воскресенье региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 сообщал, что за последние сутки в Подмосковье выявлено 907 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 27 369 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как рассказали в штабе, по состоянию на 17 мая скончались 268 заболевших. Накануне сообщалось о 262 умерших, таким образом за сутки в области с диагностированным COVID-19 скончались еще шесть человек.

По его данным, выздоровели и выписались 3 088 человек.

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Подмосковье Андрей Воробьев Коронавирус

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