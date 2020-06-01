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Эстония открыла въезд в страну

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Эстонии в понедельник вступает силу смягчения ряда ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщила пресс-служба правительства, в страну можно будет въезжать без прохождения карантина гражданам 24 европейских государств, в которых распространение коронавируса не превышает 15 человек на 100.000 населения. Так, без соблюдения карантина можно въехать из Австрии, Болгарии, Голландии, Хорватии, Исландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Люксембурга, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Румынии, Германии, Словакии, Словении, Лихтенштейна, Швейцарии, Финляндии, Дании, Чехии и Венгрии.

Требование двухнедельного карантина после въезда в Эстонию продолжает действовать в отношении жителей Швеции, Бельгии, Португалии, Мальты, Ирландии, Великобритании и Испании.

Список обновляется каждую пятницу и начинает действовать со следующего понедельника.

С 1 июня разрешены с определенными ограничениями работа кинотеатров, а также общественные мероприятия на свежем воздухе с числом участников до 100 человек.

Мероприятия в помещениях разрешены при условии, что число участников не превышает 50% общей вместимости помещения с соблюдением социальной дистанции. Это правило действует в отношение кинотеатров, театров, концертных залов и других общественных заведений.

Разрешены соревнования в залах и других помещениях с присутствием публики. Однако общее количество спортсменов и публики суммарно не должно превышать ста человек.

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