Новейший авианосец ВМС США вышел из строя из-за отказа системы катапульты самолетов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Новейший американский атомный авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) вынужден был вернуться из тестового похода на свою базу в Норфолке (штат Вирджиния) в связи с отказом системы для запуска самолетов палубной авиации, сообщили Военно-морские силы США.

"В течение пяти дней мы не могли осуществлять запуски самолетов", - говорилось в сообщении флота.

Виной тому стала система электромагнитной катапульты EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System), испытания которой проводились с 2017 года для замены традиционной паровой катапульты, которая требует больших запасов пресной воды на корабле.

По данным из открытых источников, EMALS, разработанная американской фирмой General Atomics, по сравнению с обычной паровой катапультой позволяет разгонять боевые самолеты плавнее и создает более щадящие нагрузки на конструкцию летательного аппарата.

Авианосцы типа USS Gerald Ford - серия многоцелевых атомных авианосцев США, постройка которых ведётся с 2009 года. Они отличаются внедрением ряда новейших технологий и конструктивных решений, в частности, элементов стелс-технологий. Головной корабль был введен в состав флота США в 2017 году. Помимо него, запланировано строительство, по меньшей мере, двух кораблей.

В настоящее время ВМС США располагают 11 атомными авианосцами.