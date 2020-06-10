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На украинское кафе составили протокол после посещения его Зеленским во время карантина

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Административные материалы составлены по факту нарушения карантинных ограничений в одном из кафе города Хмельницкий во время рабочей поездки в регион президента Украины Владимира Зеленского.

Полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - Зеленского, руководителя его Офиса, главного государственного санитарного врача Украины и других чиновников.

3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабинета министров Украины, не могла принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото было обнародовано пресс-службой президента.

За нарушение карантинных ограничений президенту грозит штраф в размере 17 тыс. грн.

Украина Владимир Зеленский

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