В Индии мужчина предпочел завещать землю двум слонам, а не жене

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Житель Индии решил завещать свою землю двум слонам, один из которых, как он говорит, когда-то спас его жизнь.

Как отмечает The Indian Times, слоны Моти и Рани живут у 50-летнего Мохаммеда Актара на севере Индии в штате Бихар. Он намерен оставить им около 6,25 акров (2,5 га)

По его словам, некоторое время назад Моти отправился в другой город с погонщиком слонов, но погонщик заболел, и Актар приехал ему помочь. Однажды он проснулся, услышав, как трубит Моти, и увидел в окне вооруженного человека, который в него целился. Актар успел убежать.

Как отмечают СМИ, его жена и дети не очень довольны, что им достанется меньший участок земли и дом. Сам мужчина сожалеет, что родственники не понимают, что для него значат эти животные, которые родились у других домашних слонов, которые жили в семье.

Актар констатирует, что вскоре слонов можно будет увидеть лишь в книгах.

Сейчас индийскому (азиатскому) слону, который ранее жил по всей Азии, человек оставил лишь 15% прежней территории. Их осталось всего 45 тысяч, они относятся к вымирающим видам.