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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
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Академик РАН признал эффективность препарата ремдесивир при коронавирусе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Противовирусный препарат ремдесивир, рассматривающийся как одно из средств борьбы с новым коронавирусом, показывает некоторую эффективность, отмечает российский вирусолог, член-корреспондент РАН Андрей Покровский.

"Это абсолютно не панацея, но один из препаратов, для которого показана некоторая эффективность", - сказал он журналистам в Новосибирске.

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Покровский отметил, что по принципу своего действия этот препарат, ранее разработанный против вируса, вызывающего лихорадку Эбола, блокирует РНК-полимеразу вируса, тем самым не давая ему размножаться - создавать новые вирусные частицы.

При этом, отметил вирусолог, если в Китае этот препарат, испытанный на 240 пациентах, не проявил себя, то в США, где его принимала 1 тыс. больных, зафиксировано сокращение периода болезни с 15 до 11 дней, а также снижение летальности.

Также хорошую перспективу имеет применение сыворотки крови переболевших, отметил он, поэтому важно развертывание тестирования на антитела к коронавирусу.

В целом, отметил он, в мире в настоящее время проходят испытания 175 протоколов лечения коронавирусной инфекции.

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