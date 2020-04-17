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Акции Gilead Sciences растут на новостях о тестировании препарата от коронавируса

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Акции американской биофармацевтической компании Gilead Sciences Inc. уверенно повышаются на предварительных торгах в пятницу, продолжая рост, начавшийся после закрытия сессии в четверг, 16 апреля, на сообщении об улучшении состояния группы пациентов, принимающих разработанный компанией экспериментальный препарат для лечения коронавирусной инфекции.

Медицинское издание Stat ссылается на видео, сделанное одним из исследователей медицинского центра Чикагского университета, участвующим в тестировании препарата ремдесивир (remdesivir). В нем говорится, что большинство пациентов, проходивших лечение, были выписаны из больницы, лишь двое скончались.

Всего Чикагский университет взял на лечение 125 пациентов, у большинства из которых болезнь протекала в тяжелой форме, согласно Stat.

Gilead Sciences проводит два отдельных тестирования препарата с участием пациентов, переносящих заболевание в умеренной и тяжелой форме, целью компании является задействовать в тестировании 4 тыс. человек.

Исследования препарата с точки зрения его эффективности против коронавирусной инфекции COVID-19 впервые начались в феврале, в период пика эпидемии в Китае.

Акции Gilead Sciences в пятницу дорожают на 13%.

Gilead Sciences США Коронавирус Чикагский университет

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