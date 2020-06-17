Nord Stream 2 обжаловала отказ регулятора ФРГ в освобождении от норм 3-го энергопакета

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Nord Stream 2 AG обжаловала в суде решение германского сетевого агентства (Bundesnetzagentur), отказавшего проекту в освобождении от норм Третьего энергопакета. Об этом сообщили "Интерфаксу" в проектной компании.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отказало компании Nord Stream 2 в предоставлении дерогации (частичной отмене старого закона) по заявке от 10 января 2020 г. Власти считают, что на 23 мая 2019 г. газопровод "Северный поток 2" не соответствовал критерию "завершенности проекта", как того требует параграф 28b пункта 1 федерального закона об энергетическом хозяйстве ФРГ.

"15 июня компания Nord Stream 2 подала апелляцию против решения ФСА в Верховный региональный суд Дюссельдорфа. Nord Stream 2 настаивает, что на 23 мая 2019 г. газопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности. Компания приняла безвозвратные инвестиционные решения на миллиарды евро, основываясь на действовавшей правовой базе, задолго до того, как Европейская комиссия объявила о намерениях изменить Газовую директиву", - заявили "Интерфаксу" в Nord Stream 2 AG.

В проектной компании отметили, что "международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения "завершение проекта" до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС". "Это также противоречило бы конституционным гарантиям Основного закона Германии", - говорят газовики.

"Отклонение заявки Nord Stream 2 показывает дискриминационное действие измененной Газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 ранее подал иск об отмене поправок к Газовой директиве в Генеральный суд ЕС и ведет арбитражное разбирательство в рамках договора к Энергетической хартии", - уверены в Nord Stream 2 AG.

В компании отметили, что "Северный поток 2" - проект, получивший все необходимые разрешения, реализуется в соответствии с применимым национальным и международным законодательством. Эксплуатация газопровода "Северный поток 2" будет осуществляться в соответствии с требованиями всех применимых законов.

"Новые и продолжающиеся процессы призваны уточнить правила, которые будут применимы к эксплуатации газопровода "Северный поток 2". Необходимость в подобном уточнении возникла в результате принятия незаконно дискриминирующей проект "Северный поток 2" поправки в Газовую директиву ЕС, а также в результате отсутствия оценки её воздействия, которая обычно является обязательной процедурой до введения нового законодательства Европейской комиссии", - подчеркнули в компании.

Европарламент 4 апреля 2019 года принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток 2"). Среди главных положений директивы – разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.