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Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС

Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Бундестаг в среду принял поправки к газовой директиве ЕС, прямую трансляцию голосования вел парламентский сайт.

Законопроект был принят большинством голосов, поименного голосования не потребовалось.

Сама директива вступила в силу в мае, теперь страны-члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве. Директива направлена на регулирование деятельности газопроводов третьих стран на территории ЕС - теперь газопроводы третьих стран должны соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним газопроводам ЕС - и касается, таким образом, в первую очередь российского "Северного потока 2".

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

В минувшую пятницу бундестаг не смог принять этот закон. Голосование шло ночью, около 1:45 (3:45 по Москве) субботы фракция правой партии "Альтернатива для Германии" которая придерживается пророссийской позиции, усомнилась в наличии кворума и затребовала поименного голосования. В ходе него выяснилось, что было подано 133 голоса при необходимых для кворума 355 голосов. В соответствии с уставом заседание было прекращено, а решение вопроса - перенесено.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Германия ЕС Северный поток 2 Газпром

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