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Трамп попросил администрацию ограничить число тестов на коронавирус

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU -

Президент Дональд Трамп заявил, что попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку надежное тестирование выявляет слишком много случаев COVID-19.

Трамп сказал своим сторонникам на предвыборном митинге в городе Талса (штат Оклахома), что в США протестировали 25 миллионов человек, гораздо больше, чем в любой другой стране.

"Плохая сторона" заключается в том, что широкое тестирование приводит к регистрации большего числа случаев заражения, отметил он.

"Когда вы проводите тестирование в таких масштабах, вы выявляете больше (инфицированных - ИФ), вы выявляете больше случаев. Поэтому я сказал своим людям: "Пожалуйста, замедлите тестирование, а они проверяют и проверяют", - заявил президент.

Представитель Белого дома позднее сообщил журналистам, что "очевидно, это была шутка".

Вместе с этим Трамп объявил, что школы в США должны вновь открыться этой осенью, так как дети имеют более сильную иммунную систему и менее уязвимы к коронавирусу.

"Дети намного сильнее нас. Давайте откроем школы, пожалуйста. Мы должны их открыть, мы должны их открыть осенью"", - сказал Трамп.

В то же время, по данным американского университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки число смертельных исходов смертность от коронавируса в США выросла на 568 случаев. Всего в стране от коронавируса скончались 119 тыс. 719 человек, число инфицированных с начала пандемии превысило 2 млн 250 тыс.

Дональд Трамп коронавирус COVID-19

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