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Более 20 человек погибли от стрельбы в центре реабилитации наркозависимых в Мексике

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В результате стрельбы, устроенной в центре реабилитации наркозависимых в Мексике, погибли 24 человека, еще семь человек получили ранения, сообщило агентство Associated Press.

Трагедия произошла в городе Ирапуато провинции Гуанахуато. СМИ сообщают, что, предположительно, убиты и пострадали все, кто в момент стрельбы находился в здании, которую открыли несколько ворвавшихся туда человек. Полиция сообщает, что никто не был похищен.

Мотивы стрельбы пока не установлены. Губернатор провинции Диего Сингуэ Родригес Вальехо сказал, что, по-видимому, в этом были замешаны банды наркоторговцев.

"Я глубоко сожалею и осуждаю события, произошедшие в Ирапуато. Насилие, порожденное организованной преступностью, не только лишает жизни молодых людей, но и лишает покоя семьи в Гуанахуато ", - заявил губернатор.

Мексика

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