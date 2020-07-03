В этом году празднование Дня независимости в США будет отличаться от обычного из-за пандемии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В этом году празднования 4 июля, когда в США отмечается День независимости, из-за пандемии коронавируса будут отличаться от привычных, многие традиционные мероприятия состоятся или будут транслироваться онлайн, сообщают американские СМИ.

Так, в Нью-Йорке не собираются отменять ежегодный грандиозный праздничный фейерверк, однако место и время проведения шоу фейерверков 4 июля не разглашается для того, чтобы не привлечь внимание толпы в период пандемии.

В Нью-Йорке также разрешили проведение ежегодного конкурса по поедание хот-догов. Сооснователь организации Major League Eating Джордж Ши отметил важность проведения этого конкурса. "Я думаю, людям нужно это. Нью-Йорк нуждается в этом. Америка нуждается в этом", - заявил Ши.

Однако в этом году конкурс будет проходить не в Кони-Айленд (район Бруклина), а опять же в заранее необъявленном месте с соблюдением мер, призванных сдержать распространение коронавируса, а также с меньшим количеством участников. Известно лишь, что в конкурсе за один раз будут участвовать приблизительно по пять человек. Конкурс будет транслировать онлайн телеканал ESPN в субботу в 12:00 по местному времени (19:00 по московскому).

В Вашингтоне шоу фейерверков будет проводиться во время ежегодного концерта в честь Дня независимости "Капитолий, четвертое" также в 20:00 по местному времени (3:00 по московскому). Концерт можно будет посмотреть по телевизору.

В Хьюстоне (штат Техас) не будут проводить ежегодный фестиваль на берегу реки Буффало-Байу. Вместо этого по местному телевидению будут транслировать шоу фейерверков и музыкальные выступления.

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в Гранд-Парке и Музыкальном центре проведут ежегодную вечеринку в честь Дня независимости. В программе - чтение стихов, музыкальные выступления и комедийные зарисовки. Однако в этом году принять участие в вечеринке можно только виртуально.

Как сообщает издание The Washington Post, с 20:00 до 22:00 в субботу по местному времени (3:00 - 5:00 воскресенья по Москве) по телевидению будут транслировать танцующие фейерверки, музыкальные выступления, а также выражение благодарности работникам здравоохранения. В частности, отдаст должное медработникам Бостонский оркестр популярной музыки. Его выступление можно будет посмотреть в 20:00 по местному времени (3:00 по московскому).

Также в телеэфире можно будет посмотреть популярные музыкальные концерты и телешоу.

По данным The Washington Post, национальное управление архивов и документации проведет онлайн программу обучения для детей с 11:00 до 17:00 по местному времени (18:00-00:00 по Москве), в которой расскажет об американской истории в лицах. Например, в полдень (19:00 по московскому времени) перед детьми предстанет Эбигейл Адамс - супруга президента США Джона Адамса и поделится историями времен Американской революции. Для того, чтобы присоединиться к программе, зрителям необходимо предварительно зарегистрироваться.

Традиционная церемония чтения Декларации независимости состоится в 16:00 по местному времени (23:00 по московскому времени), ее проведет телеведущая Соледад О'Брайен.

По данным издание The New York Times, насладиться фейерверками можно будет с крыльца своего дома в таких городах, как Норт-Порт (штат Флорида), Оберн (штат Алабама), Лавленд (штат Колорадо) и других городах.

В то же время, в некоторых городах не собираются отменять фестивали с участием зрителей. Так, в городе Сенека (штат Южная Каролина) мероприятия не отменяются, однако власти сократили допустимое количество гостей на праздновании. Как только будет достигнуто максимально допустимая вместимость на том или ином мероприятии, двери для гостей закроют. Кроме того, жители города обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию, особенно при праздновани компаниямии на открытом воздухе.

Как сообщает телеканал CBS, на острове Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) в преддверии Дня независимости возобновят работу большинство открытых бассейнов. Отмечается, что для снижения вероятности распространения вируса бассейны были хлорированы или наполнены соленой водой.

Эксперты обеспокоены

Как сообщает издание The Hill, эксперты в области здравоохранения обеспокоены тем, что ситуация с коронавирусом может ухудшиться после 4 июля. "Я очень обеспокоен, особенно с учетом предстоящих выходных, что такого же рода вспышки (вируса) могут возникнуть не только в тех местах, где на данный момент наблюдается рост (темпов распространения вируса), но и в тех местах, где всплески уже прошли, а также там, где их не было", - заявил помощник профессора медицины в Бостонском университете Джошуа Барокас.

Обеспокоенность выразил и начальник департамента здравоохранения штата Арканзас Нейт Смит. "Больше всего меня беспокоит 4 июля потому, что уже сейчас в Арканзасе количество активных случаев по сравнению с Днем памяти возросло более, чем в три раза", - заявил Смит.

Начальник департамента здравоохранения штата Пенсильвания Рейчел Левин выразила надежду на то, что подавляющее большинство жителей проведет выходные, соблюдая меры безопасности. По ее словам, ситуация с коронавирусом будет под угрозой, если люди пойдут в рестораны и бары в больших компаниях, не соблюдая правила социального дистанцирования.

Сложная ситуация в США

Коронавирус продолжает стремительно распространяться в США. Накануне в стране было выявлено рекордное за стуки число новых случаев заражения COVID-19 - 54 879. Как минимум в 37 штатах фиксируется увеличение темпов распространения COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей, сообщал 2 июля телеканал CNN.

Губернаторы Калифорнии, Техаса, Мичигана, Аризоны, Флориды и других штатов распорядились вновь закрыть бары в некоторых районах.

Наиболее сложная ситуация сложилась во Флориде. Накануне сообщалось, что за сутки в этом штате выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19 - более чем 10 тыс.

Если еще две недели назад в США сообщалось о 22 тыс. случаев за день в среднем, то в последнее время число новых инфицированных превышает ежедневно 40 тыс., отмечают западные СМИ.

США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 2,8 млн случаев заражения, причем свыше 131 тыс. инфицированных скончались.