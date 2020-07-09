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Японцев пытаются приучить не визжать на американских горках

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Японии посетителей открывшихся после карантина парков аттракционов пытаются приучить не визжать на американских горках, чтобы, не открывая рот, сдерживать распространение коронавируса. Сумевшим прокатиться молча стали предлагать скидки.

Однако после почти сорока дней этих усилий представитель парка Fuji-Q Highland, в котором установлены двухкилометровые горки, одни из крупнейших и быстрейших в Японии, признался изданию the Guardian, что к этим правилам до сих пор привыкли не все.

Консорциум японских парков развлечений еще в мае выработал правила поведения на аттракционах, направленные на сдерживание пандемии. Так, на американских горках посетителей обязывают носить маски и не кричать, чтобы не распространять вирусы. Парки заказали таблички с призывами не кричать и не визжать и придумали слоган: "Визжите в глубине души" ('Please scream inside your heart').

Парк Fuji-Q Highland открылся 1 июня. В парке с 1996 года действуют американские горки Fujiyama с двухкилометровой трассой, на которой вагончики разгоняются до скорости 130 километров в час и в один момент срываются и пролетают вниз 70 метров. На момент открытия это был самый высокий и быстрый аттракцион этого типа в мире.

Чтобы мотивировать посетителей, администрация парка ввела до 17 июня спецпредложение: клиент может дополнительно заказать у компании фотографию самого себя на горках Fujiyama за 390 иен, дешевле, чем такое фото стоит обычно. Если на фото у него будет серьезное лицо и правильно надетая маска, он может выложить этот снимок в аккаунтах парка в соцсетях со специальным хэштегом. Сделавшие это посетители получают шанс на розыгрыш бесплатного билета в парк Fuji-Q Highland на один день, писало издание Timeout.

Кроме того, президент парка Даисуке Ивата и президент материнской компании Fuji Kyuko Коитиро Хорюти снялись для специального ролика, чтобы доказать, что можно прокатиться на горках Fujiyama, ни разу не вскрикнув. Они стоически прокатились молча, причем, один из топ-менеджеров периодически пытался привести в порядок сбивавшуюся из-за скорости маску. Издание MarketWatch назвало ролик "очень потешным".

Результаты этой кампании "воодушевляют", сказал Guardian представитель парка Fuji Q, но отметил, что среди посетителей все равно остаются те, кто недоволен новыми правилами. За нарушение этих правил, впрочем, никакое наказание не предусмотрено.

Япония коронавирус Fuji Q

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