Орбиту МКС откорректировали на 900 метров "вниз"

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Плановую коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) провели в субботу, ее высота уменьшилась на 900 метров, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Сегодня, 11 июля 2020 года, выполнена коррекция орбиты Международной космической станции. Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", с помощью которого была осуществлена коррекция орбиты, были включены в 22:15 мск на 262 секунды, в результате МКС получила импульс в 0,51 м/с", - сообщили в пресс-службе.

"После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты МКС уменьшилась на 900 метров", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, коррекция проведена для "подготовки рабочей орбиты перед запусками и стыковкой грузового корабля "Прогресс МС-15" и пилотируемого корабля "Союз МС-17".

Минимальная высота орбиты составит 417,7 км, максимальная - 436,8 км.