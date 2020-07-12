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Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 июля

Трамп в маске, Huawei и Джонсон, внешнеполитические проблемы США и Европы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп впервые появился на публике в защитной маске. Ранее президент отказывался носить маску на публике, не принуждая к этому других. По его словам, что это - личный выбор каждого человека. В то же время, он говорил, что будет пользоваться маской в условиях, когда вокруг будет много людей, и соблюдать определенную дистанцию будет невозможно.

- Huawei запросила встречу с Джонсоном в надежде продолжить строительство 5G в Британии. Китайский производитель рассчитывает договориться об отсрочке до выборов 2025 года в надежде, что новое правительство может отменить это решение. Взамен Huawei обещает обеспечивать техническую поддержку своего оборудования в Великобритании, которое уже используется в сетях 2G, 3G и 4G.

- Советник Трампа обсудит в Париже внешнеполитические проблемы, включая Россию и Китай. В центре внимания будут вопросы конкуренции Запада с Китаем в различных областях, включая сети 5G и цепочки поставок.

- Орбиту МКС откорректировали на 900 метров "вниз". Коррекция проведена для "подготовки рабочей орбиты перед запусками и стыковкой грузового корабля "Прогресс МС-15" и пилотируемого корабля "Союз МС-17".

- За сутки в Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших увеличилось с 4116 до 4143.

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