Картридж с игрой Super Mario Bros. продан на аукционе за $114 тысяч

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Неизвестный покупатель приобрел на аукционе Heritage в Далласе картридж с игрой Super Mario Bros. для ретроконсоли Nintendo Entertainment System, сообщает HollywoodReporter.

Таким образом побит рекорд Super Mario Bros. прошлого года, когда другой нераспечатанный картридж этой же игры ушел с молотка за $100 150.

Лот был частью коллекции видеоигр 1980-х и 1990-х, которые в сумме выручили на аукционе более $700 тысяч. Также, например, за $50 400 была продана игра 1987 года Mike Tyson's Punch-Out!, которая вдохновлена знаменитым американским боксером.