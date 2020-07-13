Украинскую "Экофарм" оштрафовали за фейк об эффективности "Протефлазида" от COVID-19

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Научно-производственная компания "Экофарм" на 3,2 млн грн (8,4 млн рублей - ИФ) за распространение неправдивой информации об эффективности препарата "Протефлазид" при лечении COVID-19 без должного обоснования этого утверждения.

Как сообщает АМКУ, в частности, в одном из телевизионных сюжетов с участием заместителя генерального директора "Экофарма" отмечалось, что экстракт щучки дернистой и травы вейника наземного, входящие в состав препарата, может остановить коронавирус, а также, что действующее вещество препарата полностью блокирует вирус.

Кроме того, на сайте компании была размещена информация о лекарственном средстве "Протефлазид", которая касается лечения и профилактики острой COVID-19 без надлежащего обоснования в соответствии с действующим законодательством и официальных рекомендаций Министерства здравоохранения Украины. В частности, компания предлагала Минздраву предоставить врачам противовирусный препарат "Протефлазид" в качестве гуманитарной помощи для профилактики возникновения и лечения коронавируса.

Кроме того, АМКУ приводит сообщение, размещенное на сайте компании, о результатах исследований действия "Протефлазида" на коронавирусы, проведенного Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского. В то же время, в комитете отмечают, что данное исследование не касается ни COVID-19, ни любого другого коронавируса человека, так как в нем изучалось действие препарата на коронавирус свиней.

В инструкции к препарату также не указано, что он эффективен для лечения заболевания COVID-19, вызванного SARS-CoV-2.

По мнению АМКУ, "Экофарм", вследствие распространения ложной информации о препарате "Протефлазид" получил неправомерное преимущество перед конкурентами.

"АМКУ, проанализировав размер дохода, связанный с нарушением, и установив, что компания не признает нарушение, хотя оно было длительным и до сих пор не прекращено полностью, поскольку не изъяты информационные материалы, которые могут вводить в заблуждение потребителей, принял решение взыскать с компании-нарушителя штраф в размере 3,2 млн грн", - констатирует комитет.

Ранее АМКУ оштрафовал фармацевтическую компанию ООО "Юрия-Фарм" на сумму более 528 тыс. грн за распространение в рекламном ролике препарата "Декасан" ложной информации о его способности противодействовать коронавирусу.