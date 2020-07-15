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Норвегию обеспокоили имитации атак российской боевой авиации по норвежским целям

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Посол Норвегии в РФ Руне Ресаланд заявил о повторяющихся имитациях атак российской боевой авиации по норвежским целям.

"Другим примером деятельности, которая не способствует добрососедству, является ряд повторяющихся имитаций атак боевыми самолетами, направленных на норвежские цели", - сказал Ресаланд в интервью "Интерфаксу".

По его словам, такая деятельность угрожает безопасности Норвегии, в Осло рассчитывают, что она прекратится.

Как ранее сообщалось, российская авиация провела в июне учение по уничтожению условных морских целей в Балтийском море на фоне крупных маневров НАТО Baltops 2020.

Полный текст интервью Ресаланда будет опубликован на сайте interfax.ru.

Норвегия РФ

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