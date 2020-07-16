Натурализовавшийся гражданин Эстонии погиб на войне в Донбассе

По некоторым данным, именно он был военным медиком, убитым при эвакуации командира

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) подтвердил гибель гражданина республики Николая Ильина в ходе военных действий в Донбассе.

Как сообщил Рейнсалу порталу телерадиовещания ERR, погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации.

По информации главы МИД, Ильин приехал в Эстонию в 2006 году "в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца". Мужчина получил эстонское гражданство. При этом он отказался от гражданства Белоруссии.

"Подробности произошедшего уточняет Министерство иностранных дел Украины. В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут находиться в воинских частях других стран с разрешения правительства", - отметил Рейнсалу. Однако, насколько известно главе МИД, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.

В среду СМИ Эстонии сообщили, что 13 июля в ходе военных действий в Донбассе погиб родившийся в Белоруссии гражданин Эстонии Николай Ильин.

При этом, по данным некоторых СМИ, именно Ильин является тем самым украинским военным медиком, погибшем в Донбассе в результате обстрела со стороны вооружённых формирований самопровозглашенных республик.

Ранее в пресс-центре штаба украинской операции Объединенных сил сообщили, что 13 июля украинская эвакуационная группа во время эвакуации тела погибшего военнослужащего вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту его гибели, "попала в заранее подготовленную засаду" врага, который "применил стрелковое вооружение практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы".

Украинские военные подчеркивают, что эвакуационная группа была в белых касках и соответствующими опознавательными знаками, она выдвинулась за телом погибшего после подтверждения режима "Тишина".

"В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один - боевую травму. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - заявили в штабе ООС.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями незаконных вооруженных формирований.

"Прокурорами установлено, что 13 июля при попытке эвакуации тела погибшего командира разведывательного взвода, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле села Зайцево Бахмутского района, представителями незаконного вооруженного формирования РФ осуществлен обстрел из крупнокалиберного стрелкового оружия военнослужащих, которые имели маркировку медицинского персонала", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. В результате обстрела был убит сержант - старший боевой медик десантно-штурмовой роты, а заместитель начальника штаба получил травмы средней тяжести.