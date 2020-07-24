На Украине предложили ввести штрафы за пропаганду гомосексуализма

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Народные депутаты из украинской фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис предложили ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма на Украине.

Соответствующий законопроект № 3917 зарегистрирован в парламенте, сообщается на сайте Верховной рады.

Авторы законопроекта предложили расширить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей "Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека".

Депутаты предлагают штрафовать граждан за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма на 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, а юридических лиц - на 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно законопроекту, публичная пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, которая выражается в публичной демонстрации образа жизни людей, имеющих однополые сексуальные отношения или идентифицирующих себя с полом, противоположным их биологической ориентации и поведению, влечет наложение штрафа в размере 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Служебное или должностное лицо, совершившее такую пропаганду, а также содействие такой пропаганде, предлагается наказывать штрафом в 8 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его цель - усиление охраны семьи, детства, материнства и отцовства на законодательном уровне.