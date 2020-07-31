Правозащитники насчитали более 60 тысяч человек на пикете Тихановской

Предвыборный митинг кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в ​​Минске, 30 июля Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Предвыборный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Минске в четверг вечером посетило не менее 63 тысяч человек, сообщили правозащитники.

"С 17:30 до 20:30, по подсчетам наших наблюдателей, на митинг пришло не менее 63 тысяч человек", - говорится в сообщении лишенного аккредитации правозащитного центра "Весна".

Подсчет проводила волонтерская инициатива наблюдения #ControlBY, которая действует в Белоруссии с 2012 года.

Место для проведения агитационных пикетов в парке Дружбы народов еще с утра 30 июля обнесли металлическими ограждениями. На входе были установлены рамки досмотра.

Митинг проходил с 18:00 до 22:00. Происшествий и задержаний зафиксировано не было.

Светлана Тихановская решила участвовать в выборах президента Белоруссии, поскольку этого не смог сделать ее супруг, блогер Сергей Тихановский. 29 мая он был задержан в Гродно на пикете по сбору подписей и до настоящего времени находится в СИЗО. В случае своей победы на выборах Тихановская обещает провести новые выборы с допуском всех кандидатов.

Белорусский ЦИК зарегистрировал пять кандидатов: Тихановскую, действующего президента Александра Лукашенко, экс-депутата парламента Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, председателя Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергея Череченя. Считавшихся наиболее серьезными соперниками Лукашенко экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало до выборов не допустили. Бабарико и его сын были арестованы, Цепкало уехал с детьми из Белоруссии в Москву. Предвыборные штабы Цепкало и Бабарико объединились со штабом Тихановской.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.

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