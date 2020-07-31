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МВД Белоруссии насчитало 18 тысяч участников пикета Тихановской

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В предвыборном пикете кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской 30 июля в Минске приняли участие чуть больше 18 тысяч человек, сообщает МВД республики.

"Для объективного подтверждения информации МВД обобщило данные о количестве участников массового мероприятия, которое состоялось 30 июля в столичном парке Дружбы народов. Через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамочными металлодетекторами, прошли 18 250 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что сотрудники ГУВД Мингорисполкома обеспечили охрану общественного порядка. Нарушений законодательства не допущено.

Между тем лишенный аккредитации правозащитный центр "Весна" сообщил, что участников было около 63 тысяч. Подсчет проводила волонтерская инициатива наблюдения #ControlBY, которая действует в Белоруссии с 2012 года.

В месте проведения митинга были предприняты усиленные меры безопасности и место для проведения агитационных пикетов в парке Дружбы народов еще с утра 30 июля обнесли металлическими ограждениями. На входе были установлены рамки досмотра.

Митинг прошел с 18.00 до 22.00. Происшествий и задержаний зафиксировано не было.

Белоруссия Светлана Тихановская

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