Тихановская собрала на агитационном митинге в Витебске 8 тыс. человек

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее соратницы Мария Колесникова из команды Виктора Бабарико и Вероника Цепкало собрали на агитационном митинге в Витебске несколько тысяч человек.

По разным оценкам СМИ, в митинге приняли участие от 3 до 8 тысяч человек.

Тихановская в своем выступлении подтвердила ключевой пункт своей предвыборной программы в случае победы освободить политических и экономических заключенных и в течение полугода провести повторные выборы с участием альтернативных претендентов - экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, блогера Сергея Тихановского (оба находятся в СИЗО) и Валерия Цепкало (покинул Белоруссию 23 июля).

В пятницу "Объединенный штаб" провел агитационные митинги в других городах Витебской области - Новополоцке и Глубоком.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа. ЦИК допустил к выборам пять кандидатов. В кампании принимают участие действующий глава государства Александр Лукашенко, 37-летняя Светлана Тихановская – жена блогера Сергея Тихановского, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень.