Экс-претендент на пост президента Белоруссии перебрался в Москву

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало покинул территорию республики и сейчас находится в Москве вместе с детьми, его жена Вероника Цепкало осталась в Белоруссии, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении политика.

"Валерий Цепкало вынужден был покинуть территорию Беларуси и уехал вчера ночью с детьми", - заявил собеседник агентства. Он утверждает, что такое решение Цепкало принял после того, как его детей пытались забрать из школы.

Собеседник также сообщил, что Вероника Цепкало, которая осталась в Белоруссии и входит в структуру объединенного штаба трех политиков в пользу кандидата в президенты Светланы Тихановской, "сегодня сделает официальное заявление по этому поводу".

Вероника Цепкало подтвердила, что ее муж вместе с детьми вынужден был уехать из Белоруссии. "Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам", - сказала Цепкало, которую цитирует портал tut.by.

"Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав", - сообщила она.

По ее словам, "именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность".

Супруга экс-претендента остается в Белоруссии. "Я в Беларуси, я со своими боевыми подругами, моими соратницами Светланой и Марией (Светланой Тихановской - кандидатом в президенты Белоруссии, Марией Колесниковой - представителем штаба экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико - ИФ)", - заявила Цепкало.

Между тем, как сообщалось, накануне, 23 июля, штаб Цепкало опровергал распространенную в ряде телеграм-каналов информацию о том, что политик якобы был эвакуирован в одно из европейских государств с помощью американских спецслужб.

"Беларусь - это действительно европейское государство, но оно не входит в состав Европейского союза. Валерий Цепкало в данный момент находится на территории Беларуси, не скрывая этого факта. И в этот ключевой период для своей страны продолжает активное участие в политическом процессе", - сказал пресс-секретарь политика Алексей Урбан.

Урбан также сообщал, что "Валерий Цепкало появится "на публике" в ближайшее время, возможно, в одной из региональных поездок".

Как сообщалось, 14 июля Центризбирком Белоруссии не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Между тем, ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей.

16 июля Цепкало подал в Верховный суд Белоруссии жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, при этом он отмечал, что "не питает никаких иллюзий в отношении того, какое решение суд вынесет". Верховный суд жалобу отклонил.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.