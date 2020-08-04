Что произошло за день: вторник, 4 августа

Взрывы в Ливане, выступление Лукашенко и открытие Черногории

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В порту Бейрута произошли два мощных взрыва. По предварительным данным, погибли не менее 10 человек, ранения могли получить сотни людей. Изначально сообщалось, что взрыв произошел в ангаре с пиротехникой, но точных сведений о причинах ЧП пока нет. В "Хезболле" заявляют, что взрыв произошел не на объекте группировки, а также, что речь не идет об израильском ударе по одному из ее объектов. В результате взрыва получило незначительные повреждения здание посольства РФ в Бейруте.

- Александр Лукашенко выступил с посланием народу и Национальному собранию. Белорусский лидер заявил, что на стране решили отработать новые технологии "цветных революций", а РФ будет союзником при любом руководстве. Кроме того, по мнению Лукашенко, в Белоруссию, помимо уже задержанных ранее россиян, переброшен еще один отряд. Минск тем временем начинает военные сборы в граничащей с РФ Витебской области.

- Черногория откроет границы для граждан России. По данным местного телеканала, РФ вошла в список стран, граждане которых смогут въезжать в Черногорию безо всяких дополнительных условий, связанных с пандемией COVID-19.

- Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля. В стране 5 159 новых заболевших. Главный инфекционист Минздрава предупреждает, что можно одновременно заразиться и коронавирусом, и гриппом. А грипп в новом эпидсезоне придет в Россию в виде 4 новых штаммов.

- База данных участников онлайн-голосования по Конституции поступила в продажу, сообщил "Коммерсантъ". Издание утверждает, что в даркнете продаются паспортные данные 1,1 млн участников электронного голосования, цена вопроса - $1,5 за одну строку. Мэрия Москвы уже назвала эту базу "пустышкой", пояснив, что в ней выложены данные, не имеющие отношения к участникам голосования.

- Следствие не установило заказчика преступления против Голунова. Как сообщил источник, в окончательном обвинении заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует. Мотивом преступления против журналиста следствие по-прежнему считает продвижение по службе и корыстные побуждения.