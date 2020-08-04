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Лукашенко заявил, что РФ будет союзником Белоруссии при любом руководстве

Лукашенко заявил, что РФ будет союзником Белоруссии при любом руководстве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия всегда будет союзником Белоруссии, при любом руководстве.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или России", - сказал Лукашенко в ходе послания парламенту и народу во вторник в Минске.

"Это глубоко внутри наших народов, даже несмотря на то, что Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно", - добавил президент.

При этом он отметил, что "Россия боится нас потерять, ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников".

"И Запад стал в последнее время проявлять к нам предметный интерес. Да и Китай рассчитывает на стабильность своего друга (Белоруссии - ИФ)", - продолжил Лукашенко.

В этой связи он заявил, что страна не дружит с кем-то против кого-то. "Мы за многовекторную предсказуемую внешнюю политику", - подчеркнул глава государства.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия

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