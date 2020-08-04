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Белоруссия начнет военные сборы в граничащей с РФ Витебской области

Белоруссия начнет военные сборы в граничащей с РФ Витебской области
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны Белоруссии подтвердило проведение военных сборов для резервистов в Витебской области (граничит со Смоленской и Псковской областями РФ) с 11 августа.

Как заявила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь белорусского Минобороны Наталья Гаврусик, комментируя по просьбе агентства сообщения в телеграм-каналах о массовой рассылке повесток военнообязанным, подготовка военнообученного резерва на военных сборах - непрерывный процесс, военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года.

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Она также подчеркнула, что получение повестки не обязательно означает призыв на сборы.

Накануне некоторые телеграм-каналы сообщили, что в Витебской области Белоруссии военкоматы оповещают военнообязанных о сборах. Они должны явиться в пункты сбора 10 августа, то есть на следующий день после голосования на президентских выборах.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа.

Военные сборы в Витебской области проводятся на фоне инцидента с задержанием под Минском 33 россиян, которых власти считают причастными к ЧВК "Вагнера" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период избирательной кампании. Сообщалось также, что на территории Белоруссии находится еще около 170 боевиков.

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