Премьер-министр Ирака встретится с Трампом в Белом доме

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи 20 августа посетит Вашингтон и проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщил Белый дом.

"Президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Иракской Республики Мустафу аль-Каземи в Белом доме 20 августа 2020 года", - говорится в распространенном сообщении.

В нем отмечается, что этот визит "приходится на критический момент как для Соединенных Штатов, так и для Ирака", поскольку продолжается сотрудничество сторон в области борьбы с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и решение проблем, связанных с пандемией коронавируса.

"Будучи близкими партнерами, Соединенные Штаты и Ирак будут стремиться к расширению отношений по целому ряду вопросов, включая безопасность, энергетику, здравоохранение и экономическое сотрудничество", - подчеркнул Белый дом.