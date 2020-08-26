Американский сенатор объяснил вывод части войск с Ближнего Востока

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сенатор Рэнд Пол, выступая на проходящем съезде Республиканской партии США, высказался в поддержку президента Дональда Трампа, который продолжает политику прекращения "бесконечных войн".

Пол заявил, что Трамп выполняет свое предвыборное обещание сократить американское присутствие за рубежом, особенно на Ближнем Востоке.

"Я поддерживаю президента Трампа, потому что он верит, как и я, что сильная Америка не может вести бесконечные войны", - сказал сенатор.

Он подчеркнул: "Мы не должны продолжать проливать нашу кровь и разбрасывать благосостояние в ближневосточных болотах".

В качестве подтверждения сенатор заявил, что Трамп избежал новых внешних конфликтов, осуществляет вывод американских сил из Сирии, Афганистана и Германии.

В то же время, по словам Пола, кандидат в президенты от демократов бывший вице-президент Джо Байден поддержал войну в Ираке и другие недавние интервенции США, и высказал опасение, что он "скорее всего, может начать новую войну".