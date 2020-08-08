Генпрокуратура Белоруссии предложила заблокировать сайт "Голоса"

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Белоруссии предложила министерству связи и информатизации страны рассмотреть техническую возможность блокировки сайта платформы по альтернативному подсчету голосов на выборах "Голос".

Об этом сообщила начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генпрокуратуры Марина Попова в эфире телеканала "Беларусь 1".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах.

"Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят", - заявил он.

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что интернет-платформа "Голос" для электронного голосования - "преступный проект", направленный на организацию массовых беспорядков.

"Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки", - сказала Ермошина в видеообращении.

Она назвала данную платформу "политической аферой", организаторы которой, по сути, пытаются создать "теневой Центризбирком".

Накануне Генпрокуратура Белоруссии заявила, что онлайн-платформы "Голос" и Zubr.in, направленные на альтернативный подсчет голосов на выборах президента республики, не имеют аккредитации для сбора и интерпретации соответствующей социологической информации. При установлении фактов проведения гражданами или наблюдателями неправомерных опросов общественного мнения их могут привлечь к административной ответственности по статье 9.28 КоАП республики.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, с 4 по 8 августа в республике проходит досрочное голосование.