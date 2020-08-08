Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:00Заразились
на 08.08В России 882 347+5 212В мире 19 378 036+280 887

Генпрокурор Белоруссии призвал не участвовать в несогласованных акциях

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Участие в несанкционированных акциях незаконно и влечет ответственность, заявил журналистам в субботу генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк.

"Вас (белорусов - ИФ) призывают принять участие в так называемых мирных акциях протеста. Предупреждаю, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно и влечет наступление административной и уголовно-правовой ответственности", - сказал Конюк, которого цитирует госагентство БелТА.

В миреПремьер Белоруссии досрочно проголосовал на выборах президентаЧитать подробнее

Генпрокурор призвал проявить благоразумие. "Особо обращаюсь ко всем родителям: не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры. Уберегите их от необдуманных действий, не позвольте стать разменной монетой", - подчеркнул он.

Конюк сделал заявление накануне выборов президента Белоруссии.

С 4 по 8 августа в стране проходит досрочное голосование.

Белоруссия

Новости по теме

Новости

На Маврикии объявлен режим ЧС из-за разлива нефти с сухогруза

На Маврикии объявлен режим ЧС из-за разлива нефти с сухогруза

Порядка 160 тыс. человек пересекли границу с Абхазией после открытия

Жители Бейрута решили провести акцию протеста против властей

Генпрокуратура Белоруссии предложила заблокировать сайт "Голоса"

Генпрокуратура Белоруссии предложила заблокировать сайт "Голоса"
Взрывы в Бейруте

Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте четырех погибших

Что случилось этой ночью: суббота, 8 августа

Выборы в США - 2020

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Посол РФ в Минске назвал задержание 33 россиян "аферой третьей страны"

Посол РФ в Минске назвал задержание 33 россиян "аферой третьей страны"

Число погибших при жесткой посадке самолета на юге Индии достигло 20

Число погибших при жесткой посадке самолета на юге Индии достигло 20

Различия в данных оперштаба и Росстата по смертям от COVID объяснили методом подсчета

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');