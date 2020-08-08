Генпрокурор Белоруссии призвал не участвовать в несогласованных акциях

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Участие в несанкционированных акциях незаконно и влечет ответственность, заявил журналистам в субботу генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк.

"Вас (белорусов - ИФ) призывают принять участие в так называемых мирных акциях протеста. Предупреждаю, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно и влечет наступление административной и уголовно-правовой ответственности", - сказал Конюк, которого цитирует госагентство БелТА.

Генпрокурор призвал проявить благоразумие. "Особо обращаюсь ко всем родителям: не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры. Уберегите их от необдуманных действий, не позвольте стать разменной монетой", - подчеркнул он.

Конюк сделал заявление накануне выборов президента Белоруссии.

С 4 по 8 августа в стране проходит досрочное голосование.