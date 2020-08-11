Трамп заявил, что встретил в спецслужбах США много недостойных людей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп опроверг высказывания своего бывшего советника Джона Болтона о том, что он якобы доверяет президенту РФ Владимиру Путину больше, чем американским разведывательным службам; кроме того, Трамп заявил, что в спецслужбах Соединенных Штатов довольно много недостойных людей.

"Джон Болтон, один из самых глупых людей, которых я встречал во власти и, к сожалению, таких много, часто утверждает, что я уважал и даже доверял президенту России Владимиру Путину больше, чем нашим разведывательным службам. Хотя, конечно, это неправда", - написал Трамп в своем твиттере.

В то же время он выразил неприязнь к некоторым бывшим сотрудникам разведывательных служб. "Если бы первыми людьми, которых вы встретили в так называемой американской разведке, были бы грязными копами, которые в итоге оказались в высшей степени подонками такими, как Джеймс Коми (бывший директор ФБР - ИФ), обманщик Джеймс Клэппер (бывший директор национальной разведки - ИФ) и, наверное, самый низкий из них, Джон Бреннан, который возглавлял ЦРУ, возможно, вы бы поняли, что они не заслуживают моего доверия", - добавил американский президент.

Ранее Болтон заявлял, что на себе испытывал гнев Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию, якобы касающуюся действий России. "Я думаю, что у меня достаточно шрамов в результате докладов (Трампу - ИФ) данных о РФ, о которых он, вероятно, не хотел слышать", - говорил Болтон.

Он добавил, что согласен с сообщениями других бывших чиновников о том, что Трамп не обращал внимания на "негативную информацию", связанную с российским президентом Владимиром Путиным.

Бывший советник сказал, что "все понимают характер деятельности России, возможно, за исключением президента". Тем не менее, по его словам, разведсообщество продолжало информировать Трампа, "чтобы справиться с российскими угрозами, но обычно президент ворчал и жаловался по этому поводу".