Асаду стало плохо во время выступления в парламенте Сирии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад из-за недомогания ненадолго был вынужден в среду прервать выступление в парламенте страны, сообщает Associated Press.

В канцелярии главы государства пояснили, что пауза продлилась "несколько минут". Причиной, по ее информации, стало незначительное понижение кровяного давления.

После небольшого перерыва Асад смог продолжить выступление.

СМИ отмечают, что данных о каких бы то ни было серьезных проблемах со здоровьем у Асада нет.