Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
на 12.08В России 902 701+5 102В мире 20 343 589+253 965

Колонна международной коалиции в Ираке угодила под взрыв

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Взрыв произошел рядом с колонной материально-технического обеспечения международной антитеррористической коалиции в Ираке, сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в МВД страны.

По их данным, взрывное устройство сработало во время прохождения колонны международной коалиции во главе с США по шоссе недалеко от города Батха на юге Ирака.

В свою очередь, телеканал Al Arabia уточнил, что нападению подверглось оборудование, предназначенное для армии США.

"Фугас был подорван во время прохождения колонны одной из компаний, сотрудничающих с коалицией, перевозившей специальное оборудование для армии США", - цитирует телеканал начальника полиции.

По его словам, машины направлялись из Багдада в сторону портового города Басра.

О жертвах не сообщается.

Силы безопасности окружили место происшествия и проводят расследование.

Ирак

Новости

Акции в Минске завершились без жесткого противостояния с силовиками

Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана

Силовики применили газ против участников акции протеста в Минске

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко к отставке

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко к отставке

В Минске с оружием задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя

Китай начал готовить стратегию "внутренней циркуляции" для экономики

В Гомеле скончался 25-летний задержанный

Сотрудника ГАИ в Минске ранили из огнестрельного оружия

В Минске более 130 медиков вышли на акцию протеста против насилия

В Минске более 130 медиков вышли на акцию протеста против насилия
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Источник сообщил о возможной передаче "вагнеровцев" РФ до конца недели

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');