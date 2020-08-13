Колонна международной коалиции в Ираке угодила под взрыв
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Взрыв произошел рядом с колонной материально-технического обеспечения международной антитеррористической коалиции в Ираке, сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в МВД страны.
По их данным, взрывное устройство сработало во время прохождения колонны международной коалиции во главе с США по шоссе недалеко от города Батха на юге Ирака.
В свою очередь, телеканал Al Arabia уточнил, что нападению подверглось оборудование, предназначенное для армии США.
"Фугас был подорван во время прохождения колонны одной из компаний, сотрудничающих с коалицией, перевозившей специальное оборудование для армии США", - цитирует телеканал начальника полиции.
По его словам, машины направлялись из Багдада в сторону портового города Басра.
О жертвах не сообщается.
Силы безопасности окружили место происшествия и проводят расследование.