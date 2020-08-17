В Долине Смерти в США зафиксирована самая высокая на Земле температура

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Предположительно самая высокая, официально зафиксированная температура зарегистрирована в национальном парке "Долина Смерти" в Калифорнии.

Как сообщает "Би-би-си", согласно информации Национально метеорологической службы США, температура воздуха в долине достигла 54,4 градусов Цельсия.

Предыдущее достижение принадлежит также Долине Смерти: в 2013 году там потеплело до 54 градусов Цельсия.

Некоторые источники также дают данные от 1913 года, когда в Долине Смерти, предположительно, температура воздуха достигала 56,6 градусов Цельсия. Точность этих показаний оспаривается современными учеными, полагающими, что век назад была допущена ошибка.

В частности, историк Кристофер Берт в 2016 году отмечал, что другие данные о температурах в Калифорнии в 1913 году не подтверждают предположения о рекорде в Долине Смерти.

Кроме того, он полагает, что сообщения о жаре в 55 градусов Цельсия в Тунисе во все том же 1913 году, как и другие данные о рекордных температурах в Африке в колониальную эпоху, не выдерживают критики.

Отмечается, что жара на западном побережье США на этой неделе может усилиться.

Службы США считают экстремальной жарой периоды 2-3 дней жары более 32 градусов Цельсия в сочетании с высокой влажностью. Центр по контролю и профилактике заболеваемости констатирует, что жара в США убила в среднем больше человек, чем любые другие экстремальные погодные условия в стране.