Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
на 17.08В России 927 745+4 892В мире 21 672 186+212 487

В Долине Смерти в США зафиксирована самая высокая на Земле температура

В Долине Смерти в США зафиксирована самая высокая на Земле температура
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Предположительно самая высокая, официально зафиксированная температура зарегистрирована в национальном парке "Долина Смерти" в Калифорнии.

Как сообщает "Би-би-си", согласно информации Национально метеорологической службы США, температура воздуха в долине достигла 54,4 градусов Цельсия.

Предыдущее достижение принадлежит также Долине Смерти: в 2013 году там потеплело до 54 градусов Цельсия.

Некоторые источники также дают данные от 1913 года, когда в Долине Смерти, предположительно, температура воздуха достигала 56,6 градусов Цельсия. Точность этих показаний оспаривается современными учеными, полагающими, что век назад была допущена ошибка.

В частности, историк Кристофер Берт в 2016 году отмечал, что другие данные о температурах в Калифорнии в 1913 году не подтверждают предположения о рекорде в Долине Смерти.

Кроме того, он полагает, что сообщения о жаре в 55 градусов Цельсия в Тунисе во все том же 1913 году, как и другие данные о рекордных температурах в Африке в колониальную эпоху, не выдерживают критики.

Отмечается, что жара на западном побережье США на этой неделе может усилиться.

Службы США считают экстремальной жарой периоды 2-3 дней жары более 32 градусов Цельсия в сочетании с высокой влажностью. Центр по контролю и профилактике заболеваемости констатирует, что жара в США убила в среднем больше человек, чем любые другие экстремальные погодные условия в стране.

США Калифорния Долина Смерти

Новости

Белорусский металлургический завод остановил работу всех печей

Остановились все шахты "Беларуськалия"

"ЛУКОЙЛу" заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Лукашенко заявил, что власть никогда не падет

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

Путин и Эрдоган по телефону обсудили безопасность российских туристов

Путин и Эрдоган по телефону обсудили безопасность российских туристов

На пути российско-турецкого патруля в Сирии произошел взрыв

Лукашенко заявил о готовности поделиться властными полномочиями

Лукашенко заявил о готовности поделиться властными полномочиями

Лукашенко отказался проводить новые выборы

Лукашенко отказался проводить новые выборы

Застрявший у Маврикия танкер раскололся

Застрявший у Маврикия танкер раскололся
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');