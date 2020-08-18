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В Сирии при подрыве автоколонны погиб российский генерал-майор

В Сирии при подрыве автоколонны погиб российский генерал-майор
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Сирии на пути российской автоколонны сработало самодельное взрывное устройство, погиб военный советник, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что при подрыве три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор.

Инцидент произошел при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от г. Дейр эз-Зор, на обочине по ходу движения автомобилей произошло срабатывание самодельного взрывного устройства.

В ведомстве сообщили, что руководство Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.

Погибший офицер представлен к государственной награде посмертно.

Сирия Минобороны Россия

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