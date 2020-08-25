Россия и Сирия за неделю ликвидировали почти 330 боевиков

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Масштабную операцию по разгрому бандформирований провели российские и сирийские военные в районе так называемой белой пустыни в центральной части Сирии, сообщил во вторник представитель российской группировки в этой стране.

"В период с 18 по 24 августа при непосредственном участии российских военных советников правительственными войсками Сирийской арабской республики подготовлена и проведена масштабная операция по разгрому бандформирований. Ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнем артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп спецназначения в районе "белой пустыни" ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов", - сказал представитель группировки.

Он отметил, что "операция по очистке "белой пустыни" от остатков бандгрупп будет продолжаться до полного уничтожения действующих там подконтрольных США вооруженных отрядов".

"В течение последнего месяца в районе так называемой "белой пустыни" в центральной части Сирийской арабской республики отмечается значительный рост активности бандформирований, состоящих из бывших игиловцев ("Исламское государство" запрещено в России - ИФ)", - сообщил представитель российской группировки.

Он отметил, что "большинство боевиков появились в этом районе после "амнистии", проведенной подконтрольной США так называемой "автономной администрацией северо-востока Сирии".

"Разрозненные игиловские банды в "белой пустыне" пополняются боевиками, прошедшими специальную подготовку на юге и юго-востоке Сирии на оккупированных США территориях зоны Эт-Танф и сирийского Заевфратья", - сказал представитель.

"Совершая диверсии на транспортных коммуникациях и акты саботажа на объектах нефтегазовой отрасли Сирии, нападая на патрули и посты сирийской армии, боевики дестабилизируют обстановку в регионе. Так, 18 августа от взрыва заложенного террористами самодельного взрывного устройства в провинции Дейр-эз-Зор погиб российский старший военный советник генерал-майор Вячеслав Гладких", - сообщил он.

"Своими действиями террористы срывают процесс социально-экономического восстановления Сирии и налаживания отношений местных арабских племен с Дамаском. Такая ситуация выгодна в первую очередь США и позволяет им обосновывать свое присутствие на востоке САР. Для противодействия террористам правительственные силы Сирии и ВКС России сосредоточили усилия на выявлении сети замаскированных объектов боевиков в "белой пустыне", - сказал представитель группировки.