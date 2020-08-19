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Совет оппозиции попытался установить контакт с администрацией Лукашенко

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Созданный Координационный совет сторонников экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской пытается установить контакты с администрацией действующего президента страны Александра Лукашенко, заявил журналистам член совета Павел Латушко.

"Сегодня была попытка установить контакт с администрацией президента. Пока ответа не последовало", - заявил Латушко журналистам после первого заседания Совета в среду.

Латушко подчеркнул, что "решить вопрос мы должны самостоятельно – без участия иностранных представителей, это самый лучший вариант".

По его словам, главной идеей резолюции, которая была принята советом на первом заседании – диалог с властями по преодолению политического кризиса.

По словам еще одного члена совета – Ольги Ковальковой, "мы ждем диалога, и этого требует весь белорусский народ". "Мы ожидаем, что диалог в ближайшее время состоится", - добавила она.

Латушко также напомнил высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что выборы в Белоруссии "прошли неидеально". По его мнению, это является сигналом к диалогу Координационного совета с российской стороной. "Как раз российская сторона пригласила нас к диалогу", - считает Латушко.

Белоруссия

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