Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:59Заразились
на 24.08В России 961 493+4 744В мире 23 647 377+226 959

Миннацэкономики Казахстана спрогнозировал рост ВВП на 2,8% в 2021 году

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министерство национальной экономики в базовом сценарии развития экономики Казахстана прогнозирует реальный рост ВВП на уровне 2,8% в 2021 году, сообщил глава ведомства Руслан Даленов.

"В базовом сценарии реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,8% в 2021 году. В 2025 году он достигнет 4,6%", - сказал Даленов на заседании правительства во вторник.

"Номинальный ВВП составит 76,7 трлн тенге в 2021 году, а в 2025 году - 104,8 трлн тенге", - добавил он.

Миннацэкономики разработала базовый, оптимистический и пессимистический сценарии развития экономики Казахстана на 2021-2025 годы.

"Среднегодовой рост ВВП при базовом сценарии составит 4%, оптимистический сценарии - 4,5% и пессимистический - 3%. С учетом консервативного подхода в качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий", - пояснил Даленов.

Казахстан

Новости

В Индии рухнул шестиэтажный жилой дом

В Индии рухнул шестиэтажный жилой дом

Что случилось этой ночью: вторник, 25 августа

TikTok официально подала иск против указа Трампа

TikTok официально подала иск против указа Трампа

Замгоссекретаря Биган прибудет с визитом в Москву

Глава белорусского Минобразования призвал прекратить буллинг учителей

ЕС осудил предполагаемое отравление Навального

ЕС осудил предполагаемое отравление Навального
Навальный попал в больницу

В Омске у Навального не нашли ингибиторов холинэстеразы, но сразу вкололи атропин. Обобщение

Белоруссия приведет ряд воинских частей в высшие степени боеготовности

Пандемия коронавируса

Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины от COVID-19

Навальный попал в больницу

Меркель призвала наказать виновных в отравлении Навального

Меркель призвала наказать виновных в отравлении Навального
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');