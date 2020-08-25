Миннацэкономики Казахстана спрогнозировал рост ВВП на 2,8% в 2021 году

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министерство национальной экономики в базовом сценарии развития экономики Казахстана прогнозирует реальный рост ВВП на уровне 2,8% в 2021 году, сообщил глава ведомства Руслан Даленов.

"В базовом сценарии реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,8% в 2021 году. В 2025 году он достигнет 4,6%", - сказал Даленов на заседании правительства во вторник.

"Номинальный ВВП составит 76,7 трлн тенге в 2021 году, а в 2025 году - 104,8 трлн тенге", - добавил он.

Миннацэкономики разработала базовый, оптимистический и пессимистический сценарии развития экономики Казахстана на 2021-2025 годы.

"Среднегодовой рост ВВП при базовом сценарии составит 4%, оптимистический сценарии - 4,5% и пессимистический - 3%. С учетом консервативного подхода в качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий", - пояснил Даленов.