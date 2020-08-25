Двое российских военных ранены в Сирии в результате обстрела патруля

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Двое российских военнослужащих получили легкую контузию, бронетранспортер российской военной полиции получил повреждения в результате обстрела боевиками российско-турецкого патруля в Идлибе, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

По словам российских военных, российско-турецкий патруль был обстрелян боевиками из ручного противотанкового гранатомета. Патрулирование прекращено.

Личный состав российской части патруля возвращен в пункт дислокации. Раненым военнослужащим на месте оказана медицинская помощь, состояние их здоровья удовлетворительное. Поврежденный БТР эвакуирован.

Инцидент произошел во вторник во время совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Урум-эль-Джауз в южной части зоны деэскалации Идлиб.