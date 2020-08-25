Турки нанесли ответный удар после обстрела совместного с РФ патруля в Идлибе

Солдаты турецкой армии в Идлибе, Сирия Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - За взрывом, который произошел во время совместного патрулирования военными Турции и РФ в сирийской провинции Идлиб, последовал ответный удар по району инцидента, сообщило во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.

"По району незамедлительно был нанесен удар. Операция продолжается", - сказали в министерстве.

Ранее российский центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что Россия и Турция прекратили патрулирование в зоне деэскалации Идлиб после обстрела совместного патруля боевиками. Российские военные были возвращены в пункт дислокации. Двум российским военнослужащим, которые получили контузию, оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное. Поврежденный БТР-82 также был эвакуирован.