Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:55Заразились
на 28.08В России 980 405+4 829В мире 24 452 629+275 793

В ЕС пообещали вскоре представить санкционный список по Белоруссии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу заявил, что в ближайшие дни будет представлен санкционный список по Белоруссии, в который войдут высокопоставленные чиновники.

"Наши министры заключили политическое соглашение по включению в санкционный список отдельных лиц, ответственных за фальсифицированные выборы в Белоруссии и за последующее применение силы Белорусского режима", - сказал Боррель.

По его словам, в санкционный список войдут лица "высокого политического уровня". Боррель отметил, что список подготовит рабочая группа ЕС. Он будет представлен "в ближайшие дни" и принят "так скоро, насколько это возможно".

При этом Боррель отметил, что не уполномочен оглашать "ни конкретное число, ни конкретных имен, которые занесены в список, поскольку эта информация должна быть защищена вплоть до момента введения санкций".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

В ходе первых акций силовики жестко разгоняли протестующих, есть погибшие среди участников протестов. Данные о количестве жертв разнятся: 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек, управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о четырех погибших.

Тихановская находится в Литве. 18 августа ее сторонники создали координационный совет оппозиции для обеспечения транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

ЕС Белоруссия Жозеп Боррель

Новости по теме

Новости

Правящая партия Японии запланировала выбрать преемника Абэ 15 сентября

Навальный попал в больницу

Charite сообщила о небольшом улучшении у Навального

Charite сообщила о небольшом улучшении у Навального

Лукашенко заявил, что солдаты РФ из резерва еще не входили в Белоруссию

Навальный попал в больницу

Charite запросила помощь у бундесвера и британской лаборатории в Портон-Дауне

Charite запросила помощь у бундесвера и британской лаборатории в Портон-Дауне

Лукашенко заявил, что не будет стрелять в свой народ из автомата

Съезд республиканцев: театр одного актера

Съезд республиканцев: театр одного актера
Навальный попал в больницу

Меркель будет добиваться большей ясности в ситуации с Навальным

Меркель решила сохранить статус-кво в отношениях ФРГ с Россией

Меркель решила сохранить статус-кво в отношениях ФРГ с Россией

В Кремле надеются, что резерв силовиков Минску не пригодится

В Кремле надеются, что резерв силовиков Минску не пригодится

Лукашенко отметил, что "эта вакханалия" заканчивается

Лукашенко отметил, что "эта вакханалия" заканчивается
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');